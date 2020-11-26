Спрос на курьеров вырос в Петербурге
Спрос на курьеров вырос в Санкт-Петербурге на 117%. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на сервис «Авито.Работа».
Также на 54% выросла популярность этой вакансии. Это касается не только Санкт-Петербурга, но и всей страны. Спрос на эту вакансию вырос как у работодателей, так и у сотрудников.
«Первые понимают, как важно наладить доставку своей продукции в случае второго локдауна, вторые понимают, что это может стать неплохой подработкой в непростые времена», — уточнил руководитель по развитию «Авито.Работы» Дмитрий Пучков.