Спрос на курьеров вырос в Петербурге

Также на 54% выросла популярность этой вакансии. Это касается не только Санкт-Петербурга, но и всей страны. Спрос на эту вакансию вырос как у работодателей, так и у сотрудников.

«Первые понимают, как важно наладить доставку своей продукции в случае второго локдауна, вторые понимают, что это может стать неплохой подработкой в непростые времена», — уточнил руководитель по развитию «Авито.Работы» Дмитрий Пучков.