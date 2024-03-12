Общество 12 марта 2024, 10:43 Спрос на курьеров в России этой зимой подскочил на треть по сравнению с прошлым годом ТАСС: спрос на курьеров в России этой зимой вырос на 34% РИА «Новости»

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Спрос на курьеров зимой 2023–2024 годов подскочил в России на 34% к показателю аналогичного периода 2022–2023 годов. Такие данные со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» опубликовал ТАСС.

Кроме того, выросла средняя зарплата курьеров, превысив 112 тысяч рублей, отметили специалисты сервиса.

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По словам директора по аналитике и Data Science «Работы.ру» Елены Артемьевой, спрос на курьеров растет каждый месяц на протяжении нескольких лет. Это связано с развитием e-commerce отрасли и популярностью служб доставок.

По доступности различного типа доставок Россия лидирует среди всех стран мира, подчеркнула она.

Больше всего спрос на курьеров вырос в Санкт-Петербурге (по сравнению с зимой 2022–2023 годов он увеличился на 79%), Подмосковье (на 52%), Свердловской области (36%), в Татарстане (23%) и Москве (16%).