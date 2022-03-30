Спрос на IT-аналитиков и экономистов вырос в России на 20%

Руководитель дирекции сервисов на основе данных Университета 2035 Андрей Комиссаров рассказал об увеличении спроса в России на сотрудников IT-отрасли, экономистов, системных администраторов. Об этом написал RT.

По его словам, спрос на эти вакансии вырос в марте этого года примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошедших двух лет.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлых лет (2020 и 2021 годы) в марте этого года количество вакансий на рынке труда для IT-аналитиков увеличилось на 20%. Немного меньше, но вырос спрос на экономистов и системных администраторов. Почти на 15% возросло количество вакансий для разработчиков (программистов) и инженеров. Также наблюдается повышенная востребованность в преподавателях и техниках», — рассказал эксперт.

А вот падение спроса наблюдается на таких специалистов как маркетологи, специалисты SEO и SMM, менеджеры проектов, помощники руководителя, консультанты, бухгалтеры и администраторы.