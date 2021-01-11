Спрос на ипотеку жилья бизнес-класса вырос в 2 раза в России

Заметнее всего в 2020 году вырос спрос на кредиты для покупки первичного жилья бизнес-класса. В течение года количество продаж таких квадратных метров в Москве с привлечением кредитов увеличилось на 108% по сравнению с 2019-м.

В элитном и комфорт-классах количество ипотечных сделок выросло на 31% и 33% соответственно, рассказали аналитики Capital Group, пишет газета «Известия».

Богатым людям теперь выгоднее брать ипотеку, чем доставать деньги из бизнеса, объясняют специалисты. Как считают эксперты, этот тренд закрепится.

Пик роста доли ипотечных сделок в сегменте произойдет весной 2021-го в преддверии завершения льготной ипотеки, считает руководитель направления по работе с премиум-сегментом федеральной компании «Этажи» Нурия Бикбова. Доля таких сделок может увеличиться еще на 10-15%.

Средняя стоимость «квадрата» в сегменте бизнес-класса в 2021 году может вырасти на 5-10%, спрогнозировал директор департамента консалтинга и аналитики компании Kalinka Group Александр Шибаев.

Минсельхоз запланировал распространить сельскую ипотеку на Подмосковье. В ведомстве уже разработали проект необходимых изменений. Он предусматривает увеличение кредитного лимита по программе до пяти миллионов рублей для всех регионов. В Минсельхозе добавили, что документ сейчас находится на согласовании. Сейчас Московская область в программе не участвует.