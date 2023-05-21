Общество 21 мая 2023, 16:05 Спрос на хачапури из ресторанов России превысил предложение «Прайм»: россияне стали чаще заказывать хачапури, пельмени и блины Freepik

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Спрос россиян на хачапури в приложениях «Яндекс.Еда» и Delivery Club превысил предложение. Об этом рассказал руководитель аналитики сервисов Роман Халкечев, сообщило агентство «Прайм».

По его словам, также в рейтинге блюд с высоким потенциалом — пельмени, блины, молочные шейки и горячий кофе. На эти позиции спрос среди клиентов превышает предложение. Халкечев добавил, что переизбыток предложений наблюдается у блюд из картофеля, десертов и выпечки. При этом в каждом десятом заказе фигурируют дополнительные позиции из соусов, топпингов и напитков.

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Сервис Delivery Club сменит название на «Маркет деливери» и после ребрендинга займется развитием экспресс-доставки. Помимо еды из общепита, клиенты смогут заказать электронику и товары для дома. При этом «Яндекс Еда» сфокусируется на гастрономии и на всем, что касается планирования рациона.

Delivery Club перешел в собственность «Яндекса» в прошлом году. Ранее сервис принадлежал корпорации VK. После слияния Delivery Club и «Яндекс Еда» продолжили сотрудничество с прежними магазинами и ресторанами.