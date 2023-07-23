Общество 23 июля 2023, 04:36 Спрос на гаджеты для животных вырос в полтора раза в России «Известия»: спрос на умные поилки и коврики для животных вырос в 1,5 раза в России Pxhere

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Спрос на умные гаджеты для животных вырос в полтора раза за год в России. Это умные кормушки и поилки, триммеры, коврики с подогревом, трекеры для определения местоположения питмоцев, написали «Известия».

Причина кроется в росте интереса к технологиям умного дома и, как следствие, к гаджетам для животных. Сдерживающим фактором, как посчитали аналитики, является высокая цена на умные приборы.

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За год спрос на автоматические поилки и кормушки увеличился в 2,4 раза. Они позволяют с нужной частотой и в нужных объемах кормить питомцев, подавать им чистую воду. Управлять ими можно через смартфон.

На 48% вырос интерес к умным автопоилкам, которые можно использовать в дороге. В 10 раз повысились продажи триммеров с низким уровнем шума для стрижки животных.

Весь российский рынок гаджетов для животных вырос за год примерно на 50%. Эксперты объяснили интерес к ним новизной, оригинальностью, возможностью приобрести их в качестве хорошего подарка. К тому же, специальные устройства облегчают уход за питомцем.

Ранее сообщалось, что на сайте mos.ru появился суперсервис «Мой питомец» для хранения данных о животных. Электронная амбулаторная карта питомца будет у владельца животного всегда под рукой, а вместе с ней — сведения о посещении ветеринара, вакцинациях, результаты анализов в государственных ветеринарных клиниках.