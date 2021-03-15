Спрос на элитное жилье вырос в Москве

Член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев обсудил с сайтом kp.ru сообщение о том, что спрос на столичное жилье стоимостью от миллиона долларов вернулся к доковидным показателям.

Вихлянцев уточнил, что квартир такого уровня в Москве за год продается от 800 до 900.

«Поэтому 86 продаж за месяц — это отличный показатель, на уровне лучших лет, когда рынок был на подъеме», — заметил собеседник издания.

Он заметил, что подъем на рынке элитного жилья произошел во второй половине прошлого года. Это объясняется подешевевшей ипотекой, снижением ставок по депозитам и закрытыми границами.

Обращает на себя внимание новая тенденция. Состоятельные покупатели чаще стали останавливать свой выбор на современных новостройках, а не на дореволюционных особняках.

«В основном требования приближаются к европейским — качество отделки и коммуникаций (по этой части со старыми московскими домами как раз есть проблемы), хорошая управляющая компания. Удобный подземный паркинг — иначе где вы сейчас в центре машины поставите», — добавил Вихлянцев.