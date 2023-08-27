Общество 27 августа 2023, 04:11 Спрос на электронику вырос перед началом учебного года «Известия»: спрос на электронику вырос перед 1 сентября Freepik

Читать 360tv в

Спрос на смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты сильно вырос перед началом учебного года. Информацию об этом опубликовала газета «Известия» со ссылкой на данные дистрибьюторов и ретейлеров.

«В июле–августе 2023 года россияне приобрели на Wildberries на 75% больше ноутбуков и компьютеров, чем годом ранее», — сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Реклама

Помимо этого вырос спрос на офисную технику. Продажи многофункциональных устройств повысились на 281%, а на 101% увеличились продажи принтеров. То же касается и смартфонов, их стали покупать на 38% чаще.

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов сообщил изданию об увеличении спроса на электронику в период, когда родители собирают детей в школу. По его словам, с июля до середины августа смартфоны продаются в два раза быстрее, в отличие от аналогичного времени прошлого года. Помимо этого покупатели приобрели в два с половиной больше планшетов и ноутбуков.

Ранее стала известна цена стандартного школьного набора в России. Исходя из данных ресурса «Чек Индекс», цена полного комплекта необходимых принадлежностей для школы составила 9,5 тысячи рублей.