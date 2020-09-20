Спрос на электромобили вырос в России

В августе 2020 года россияне купили 81 электрокар, а в прошлом году — 50. Рынок новых электроавтомобилей растет второй месяц подряд. В июле спрос увеличился на 17%.

Россияне облюбовали новый Audi e-tron. В августе этот кроссовер стоимостью от 5,8 миллиона рублей купили 29 соотечественников. Nissan Leaf купили 22 россиянина, Jaguar I-Pace и Tesla Model 3 продали по 10 штук. В августе в России продали пять экземпляров Tesla Model X, три Hyundai Ioniq и по одному JAC iEV7S и Tesla Model S.

Электрокроссовер Audi e-tron вышел на российский рынок в 2020 году. Он может проехать без подзарядки 400 километров, а общая мощность двух его моторов составляет 408 лошадиных сил.