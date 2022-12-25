Общество 25 декабря 2022, 02:56 Спрос на дворников подскочил в Петербурге на 68% Пресс-служба hh.ru: спрос на дворников в Петербурге вырос на 68% Википедия

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Работодатели разместили более 720 предложений о работе для дворников. Это на 68% больше, чем было в 2021 году, рассказала ТАСС руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

«Спрос на уборщиков территорий в городе стабильно держится в зимние месяцы и растет на фоне климатических явлений. Также на повышение спроса на дворников могла повлиять недавняя городская реформа системы ЖКХ», — сказала она.

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Дворников ищут для работы на территориях больниц, школ и вузов. Также вакансии разместили представители частного бизнеса и компании из сферы ЖКХ. Зарплата дворников в 2022 году увеличилась на 5%. Работодатели стали повышать суммы на фоне низкой активности кандидатов.

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«При этом несмотря на рост зарплат, доход дворников в Петербурге ниже средней зарплаты горожанина примерно на 35 тысяч рублей», — отметила Бузунова.

Диапазон зарплат в ЖКХ-секторе Петербурга в декабре варьировался от 49 106 до 82 940 рублей. Вилка зарплат для дворников составила от 26 839 до 37 471 рублей.