Спрос на частные дома вырос за время самоизоляции. Но и цены стали кусаться

Во время самоизоляции многие предпочли дожидаться спада коронавируса в частных домах. Спрос на такое жилье взлетел вместе со стоимостью. Если готовое здание теперь покупать накладно, то можно приобрести участок по более дешевой цене.

Вице-президент гильдии риэлторов Московской области Александр Саяпин рассказал «360», что цены на частные дома выросли на 30-50% в зависимости от того, в каком именно месте находится здание.

«С начала самоизоляции люди стремительно поехали в область искать себе дома для жизни и спокойствия», — отметил специалист.

При этом он отметил, что строительство недвижимости наоборот замедлилось из-за неопределенности и отсутствия рабочей силы. Горожане начали не покупать дома, а снимать на какое-то время.

«На аренду цены существенно выросли по всем направлениям: от эконом-класса до элитного жилья. Вот тут идет рост, а цены на продажу увеличились, наверное, до десяти миллионов на готовое жилье. Дальше сегмент продолжает проседать из-за кризиса в экономике», — сказал Саяпин.

Он добавил, что элитное жилье и дома бизнес-класса сейчас не покупают. Самым популярным местом в Подмосковье эксперт назвал Новую Ригу.

«Здесь традиционно не троили никакой тяжелой промышленности, соответственно всегда свежий воздух, скоростное шоссе, водохранилище, храмы, инфраструктура и так далее. Поэтому традиционно здесь цены выше на 15%, чем по всей Московской области, но оно того стоит», — пояснил вице-президент гильдии риэлторов региона.

По словам Саяпина, спрос на частные дома будет продолжаться и дальше, так как коронавирус отступит еще не скоро. Если стоимость готового жилья взлетела, то на земельные участки — снизилась.

«Земли сейчас очень много продается и цены очень низкие. Участков можно выбрать сколько угодно, на любой вкус и цвет. Единственное, что строиться сейчас не очень выгодно, за счет этого на участки и не спроса», — заключил эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщила, что порядка 39% жителей России предпочли бы жить в частном доме, а не в многоквартирном. При этом 17% признались, что за время самоизоляции поняли, что многоэтажки не такое привлекательное жилье, как свой собственный дом.