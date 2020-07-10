facebook_pixel
    10 июля 2020, 16:25

    Спрос на частные дома вырос за время самоизоляции. Но и цены стали кусаться

    Василиса Андреева, Дарья Бунякова

    Во время самоизоляции многие предпочли дожидаться спада коронавируса в частных домах. Спрос на такое жилье взлетел вместе со стоимостью. Если готовое здание теперь покупать накладно, то можно приобрести участок по более дешевой цене.
    Спрос на частные дома вырос за время самоизоляции. Но и цены стали кусаться

    Вице-президент гильдии риэлторов Московской области Александр Саяпин рассказал «360», что цены на частные дома выросли на 30-50% в зависимости от того, в каком именно месте находится здание.

    «С начала самоизоляции люди стремительно поехали в область искать себе дома для жизни и спокойствия», — отметил специалист.

    При этом он отметил, что строительство недвижимости наоборот замедлилось из-за неопределенности и отсутствия рабочей силы. Горожане начали не покупать дома, а снимать на какое-то время.

    «На аренду цены существенно выросли по всем направлениям: от эконом-класса до элитного жилья. Вот тут идет рост, а цены на продажу увеличились, наверное, до десяти миллионов на готовое жилье. Дальше сегмент продолжает проседать из-за кризиса в экономике», — сказал Саяпин.

    Он добавил, что элитное жилье и дома бизнес-класса сейчас не покупают. Самым популярным местом в Подмосковье эксперт назвал Новую Ригу.

    «Здесь традиционно не троили никакой тяжелой промышленности, соответственно всегда свежий воздух, скоростное шоссе, водохранилище, храмы, инфраструктура и так далее. Поэтому традиционно здесь цены выше на 15%, чем по всей Московской области, но оно того стоит», — пояснил вице-президент гильдии риэлторов региона.

    По словам Саяпина, спрос на частные дома будет продолжаться и дальше, так как коронавирус отступит еще не скоро. Если стоимость готового жилья взлетела, то на земельные участки — снизилась.

    «Земли сейчас очень много продается и цены очень низкие. Участков можно выбрать сколько угодно, на любой вкус и цвет. Единственное, что строиться сейчас не очень выгодно, за счет этого на участки и не спроса», — заключил эксперт.

    Ранее газета «Известия» сообщила, что порядка 39% жителей России предпочли бы жить в частном доме, а не в многоквартирном. При этом 17% признались, что за время самоизоляции поняли, что многоэтажки не такое привлекательное жилье, как свой собственный дом.