Спрос на большие квартиры упал в Москве | 360°

Все новости

Общество

28 сентября 2022, 19:05

ВИЧ-инфицированных не призовут на мобилизацию

Общество

28 сентября 2022, 18:51

Власти Удмуртии рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе

Реклама

Подмосковье

28 сентября 2022, 18:49

Готовность к зиме в Шаховской проверили инспекторы ГУСТ

Подмосковье

28 сентября 2022, 18:46

Пять новых детских площадок установили в Серебряных прудах

Общество

28 сентября 2022, 18:45

«Для людей это вопрос выживания и надежда». Малькевич объяснил результаты референдумов

Подмосковье

28 сентября 2022, 18:38

Школьные тетради с портретами героев России отправили из Балашихи в Донбасс

Мир

28 сентября 2022, 18:36

Европейские политики намекнули на вину США в утечках газа на «Северных потоках». Какими будут последствия

Подмосковье

28 сентября 2022, 18:34

Химки вошли в список наиболее готовых к зиме округов Подмосковья

Подмосковье

28 сентября 2022, 18:33

Здание бывшего техникума в Ступине полностью реконструируют

Общество

28 сентября 2022, 16:46

Спрос на большие квартиры упал в Москве

Читать 360tv в

Москвичи за последний год стали гораздо реже покупать просторные квартиры площадью более 55 квадратных метров, следует из данных компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». Об этом написала Lenta.ru.

За последний год количество сделок по просторным квартирам больше 55 квадратных метров снизилось на 33,2%.

Реклама

При этом спрос на небольшие квартиры вырос, написали «Дни.ру». Жилье площадью менее 30 квадратных метров стали покупать на 23,6% чаще, а спрос на квартиры площадью от 30 до 55 метров вырос на 6,7%.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама