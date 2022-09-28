Спрос на большие квартиры упал в Москве | 360°

Общество 28 сентября 2022, 16:46 Поделиться Telegram

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Viber Спрос на большие квартиры упал в Москве

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Москвичи за последний год стали гораздо реже покупать просторные квартиры площадью более 55 квадратных метров, следует из данных компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». Об этом написала Lenta.ru.

За последний год количество сделок по просторным квартирам больше 55 квадратных метров снизилось на 33,2%.

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При этом спрос на небольшие квартиры вырос, написали «Дни.ру». Жилье площадью менее 30 квадратных метров стали покупать на 23,6% чаще, а спрос на квартиры площадью от 30 до 55 метров вырос на 6,7%.

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