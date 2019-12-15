  • Спрос на более дорогие смартфоны вырос среди россиян

    15 декабря 2019, 08:23

    Дарья Бунякова

    За прошедший год смартфоны подорожали в среднем на 5%, и теперь подобное устройство обойдется в сумму 16-17 тысяч рублей. Несмотря на это, российские покупатели стали чаще приобретать более дорогие гаджеты.
    Спрос на более дорогие смартфоны вырос среди россиян

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    «Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года», — приводит РИА «Новости» слова представителя группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимира Чайки.

    Он отметил, что спрос на смартфоны из наиболее дорогого сегмента увеличился более чем на 25% в количестве гаджетов и на 30% — в «деньгах».

    По словам вице-президента по продажам компании «Связной» Давида Борзилова, специалисты заметили увеличение и числа онлайн-продаж. Например, за три квартала 2019 года, на онлайн-реализацию пришлось 17% рынка в штуках и свыше 19% — в денежном эквиваленте.

    Такому росту спроса помогают программы по рассрочке и обмен старых смартфонов на скидку, Как отметили в «Вымпелкоме», в рассрочку или кредит россияне купили порядка 25% гаджетов.