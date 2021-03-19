Спрос на благоустройство дач вырос в России

Россияне стали больше тратить на благоустройство дачных участков. Эксперты связали это с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса.

В целом спрос на ремонт дачных домов в России увеличился на 78%, на строительство бань и саун на 56%, на возведение гараже на 46%, а на благоустройство участков — на 38%. К таким выводам пришли эксперты сервиса Avito. Итоги исследования оказались в распоряжении РБК.

В ближайшие полгода около 88% владельцев загородной недвижимости планируют заняться благоустройством участков. Из них 20% собираются потратить от 21 до 40 тысяч рублей, 14% за новый вид приусадебного хозяйства готовы отдать более 90 тысяч рублей.

Только 6% дачников готовы самостоятельно заниматься ремонтом и благоустройством участка. Остальные предпочитают обратиться к друзьям за помощью, либо нанять профессиональных работников.

Ранее министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар сообщил, что полторы тысячи жителей Подмосковья перевели садовые дома в жилые на региональном портале госуслуг в режиме онлайн. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью».