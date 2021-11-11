Спрос на бьюти-услуги на дому вырос в России в нерабочие дни

Спрос на бьюти-услуги в домашних условиях вырос в России в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные сервиса «Авито Услуги».

«По сравнению с концом октября в первую ноябрьскую неделю на 16% вырос спрос на услуги в категории „Красота и здоровье“», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Чаще всего на дом приглашались парикмахеры — спрос вырос на 50%. На 22% чаще стали заказывать услуги массажа. Мастеров маникюра приглашали 13% чаще. Также вырос спрос и на мастеров по татуировкам и пирсингу — на 7%.

Выше всего спрос на бьюти-услуги на дому с 30 октября по 7 ноября был в Махачкале, Нижневартовске, Воронеже, Москве и Саратове.

Также часто заказывались бытовые услуги.

«Например, возрос спрос на пошив и ремонт одежды (+7%), сборку и ремонт мебели (+5%), ювелирные услуги (+6%)», — рассказал маркетолог «Авито Услуги» Иван Чулков.

Ранее совместное исследование онлайн-ритейлера Lamoda и онлайн-сервиса услуг YouDo показало, что в период нерабочих дней спрос на категорию «дом» у россиян вырос на 41%. Кроме того, примерно 12% начали чаще пользоваться услугами мастеров для сборки и ремонта мебели.