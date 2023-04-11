Общество 11 апреля 2023, 15:17 Спрос на байеров резко вырос в России на фоне ухода из страны ряда брендов

Читать 360tv в

В России набирают популярность услуги байеров, людей, которые могут привести из-за границы вещь любого бренда. Об этом сообщили «Новые известия».

Современные представители профессии — это физические лица, они не состоят в Союзе байеров и не платят налоги. Раньше их бы назвали челночниками или спекулянтами.

Реклама

«По факту, лично я просто покупаю в Европе одежду брендов, ушедших из страны. У меня двойное гражданство. Я часто летаю. В советские годы нас бы назвали челночниками, спекулянтами. Сейчас опять такое время, когда возник дефицит. Заказов хватает, грех жаловаться», — рассказал один из байеров Алексей.

В среднем такие люди берут около 10% от заказа. Больше всего они востребованы в Москве и Петербурге, но стали появляться и в регионах.

Авторы: