Спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа вырос в России

Россияне начали активнее скупать подержанные автомобили из-за рубежа. Об этом написали «Известия».

Число объявлений о продаже машин с пробегом, привезенных из-за границы, в апреле–мае, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 43,5%. Несмотря на то, что цены на такие машины выросли, спрос на них также увеличился — на 93%.

Спрос на такие машины подогревается широким ассортиментом моделей и их хорошим состоянием, написали «Аргументы и факты».