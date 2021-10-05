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    05 октября 2021, 16:24

    Спрос на аудиокниги резко возрос за день сбоя в работе Facebook

    Также повысились продажи телевизоров и настольных игр

    Полина Гребенщикова

    Исследование аналитиков агрегатора Wildberries показало, что за один день сбоя соцсетей Facebook и Instagram среди россиян резко повысился спрос на другие способы досуга — телевизоры, настольные игры и аудиокниги. Об этом написала «Газета.ru».

    Больше всего вырос спрос на аудиокниги: в день сбоя соцсетей их покупали почти в 2,5 раза активнее, чем накануне.

    Кроме того, резко вырос спрос на телевизоры и домашние проекторы. Продажи настольных игр выросли на 10%.