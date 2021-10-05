Спрос на аудиокниги резко возрос за день сбоя в работе Facebook
Также повысились продажи телевизоров и настольных игр
Исследование аналитиков агрегатора Wildberries показало, что за один день сбоя соцсетей Facebook и Instagram среди россиян резко повысился спрос на другие способы досуга — телевизоры, настольные игры и аудиокниги. Об этом написала «Газета.ru».
Больше всего вырос спрос на аудиокниги: в день сбоя соцсетей их покупали почти в 2,5 раза активнее, чем накануне.
Кроме того, резко вырос спрос на телевизоры и домашние проекторы. Продажи настольных игр выросли на 10%.