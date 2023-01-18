Общество 18 января 2023, 05:46 Спрос на «аренду кадров» вырос в России «Известия»: в России вскочил спрос на работу по системе аутстаффинга Pxhere

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В России в прошлом году подскочил спрос на «аренду кадров» — аутстаффинг. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сервисы hh.ru и «Рокет Ворк».

Такой вид занятости, как аутстаффинг, подразумевает, что человек трудоустроен в одной компании, но фактически выполняет функции в другой. Эта форма получила популярность в связи с дефицитом кадров, спровоцированным оттоком трудовых мигрантов в 2022 году и демографической ситуацией в России. Также за счет аутстаффинга работодатели также смогли заместить персонал, который выбыл после объявления частичной мобилизации.

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По мнению экспертов, тенденция к привлечению внештатных сотрудников продолжит расти. Как пояснила генеральный директор «Рокет Ворк» Анастасия Ускова, такая схема быстрее классического найма, а также, как правило, обходится ощутимо дешевле.

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Для работодателей ключевое преимущество аутстаффинга заключается в том, что можно оперативно найти на место выбывшего исполнителя другого.

Однако для работников в использовании заемного труда имеются большие проблемы, отметила профессор Финансового университета Юлия Долженкова. Временный персонал, как правило, получает меньше, чем постоянный на тех же работах, при этом у него нет социального пакета.