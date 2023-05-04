Общество 04 мая 2023, 12:45 Спрос на аренду электросамокатов вырос в 2,5 раза в крупных городах России — «МегаФон» Freepik

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Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не спровоцировало снижение интереса к этому виду транспорта. Спрос на аренду таких средств индивидуальной мобильности (СИМ) в крупных российских городах повысился в 2,5 раза с началом теплого сезона, если сравнивать с прошлым годом. Такие данные получили специалисты «МегаФона» после анализа информации о скачиваниях приложений кикшеринга.

Аренда электросамокатов наиболее распространена в Центральном федеральном округе. Здесь число пользователей таких сервисов выросло в три раза по сравнению с прошлым годом. Следующими в рейтинге идут Северо-Западный и Приволжский округа, где аудитория увеличилась вдвое.

Среди городов самый большой прирост продемонстрировала Тула. Здесь спрос на кикшеринг вырос в 11 раз. За Тулой следуют Кисловодск с ростом в 10 раз и Казань с повышением в девять раз.

Снижение интереса к аренде СИМ наблюдается в Сибирском федеральном округе. Местные жители не торопятся начинать сезон. Спрос на кикшеринг в этих регионах уменьшился на 16% в сравнении с прошлым годом.

Жители больших городов выбирают электросамокаты в теплое время года как доступную альтернативу такси, каршерингу или личному автомобилю. Активнее всего сервисами кикшеринга пользуются москвичи, петербуржцы и екатеринбуржцы.

Основную аудиторию аренды СИМ составляют люди в возрасте от 25 до 35 лет. Их доля среди всех арендаторов электросамокатов достигла 47%.

При этом с прошлого года заметно увеличилось число пользователей сервисов кикшеринга среди людей старше 50 лет. Количество представителей этой возрастной категории выросло на 84%.