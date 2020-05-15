    15 мая 2020, 18:28

    Спрос на аренду дач вырос на Урале из-за самоизоляции

    Алена Макаренко

    Жители Свердловской области теперь значительно чаще хотят взять в аренду дачи и загородные коттеджи из-за режима самоизоляции во время коронавируса. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на федеральную риелторскую компанию «Этажи».
    Спрос на аренду дач вырос на Урале из-за самоизоляции

    В марте 2020 года в три раза увеличилось количество клиентов, которые решили снять недвижимость загородом. Этот показатель специалисты сравнивают с предыдущими месяцами и мартом 2019 года. В апреле поток клиентов вырос в шесть раз.

    «Судя по динамике спроса в первой половине мая, желающих снять на лето загородный дом или дачу будет становится все больше», — рассказал менеджер отдела аренды «Этажей» Вадим Лукичев.

    В основном жители Свердловской области интересуются участками в пределах 20 километрах от города.

    Однако предложения на рынке аренды растут не в такой прогрессии, как спрос. Предположительно, это связано с тем, что собственники дачных участков сами любят проводить время на природе во время режима самоизоляции.

    На территории Свердловской области из-за коронавируса действуют ограничительные меры. Жителям крупных городов запрещено выходить на улицу без веской причины. Исключение — поход в ближайший магазин за продуктами, аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных.