Спрос на аренду дач вырос на Урале из-за самоизоляции

В марте 2020 года в три раза увеличилось количество клиентов, которые решили снять недвижимость загородом. Этот показатель специалисты сравнивают с предыдущими месяцами и мартом 2019 года. В апреле поток клиентов вырос в шесть раз.

«Судя по динамике спроса в первой половине мая, желающих снять на лето загородный дом или дачу будет становится все больше», — рассказал менеджер отдела аренды «Этажей» Вадим Лукичев.

В основном жители Свердловской области интересуются участками в пределах 20 километрах от города.

Однако предложения на рынке аренды растут не в такой прогрессии, как спрос. Предположительно, это связано с тем, что собственники дачных участков сами любят проводить время на природе во время режима самоизоляции.

На территории Свердловской области из-за коронавируса действуют ограничительные меры. Жителям крупных городов запрещено выходить на улицу без веской причины. Исключение — поход в ближайший магазин за продуктами, аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных.