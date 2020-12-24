Спрогнозированы самые востребованные профессии в Петербурге в 2021 году

Одними из самых высокооплачиваемых специальностей окажутся врачебное дело, IT и электронная коммерция.

«Пандемия усугубила проблемы в отечественном здравоохранении: на рынке труда острая нехватка медицинского персонала и это касается не только инфекционистов. Программисты и специалисты по информационной безопасности были высоко востребованы и до коронакризиса, но сейчас рынок труда в IT стал максимально соискательским», — объяснила эксперт причины столь высокого спроса.

После открытия границ не обойтись без туристического бума. Соответственно, сейчас рабочий рынок нуждается в «суперпрофи», которые переориентируют клиентскую базу на открытые внутренние и немногочисленные внешние направления.

Средний уровень предлагаемой зарплаты в Петербурге теперь достигает 55 408 рублей. Это на 15% больше, чем в начале года и на 8% выше средней зарплаты по России, которая прописана в вакансиях. Ожидания претендентов по поводу денежного вознаграждения тоже выросли на 14%. В ноябре они хотели получать 56 602 рубля, что также выше средней суммы по стране на 6%.

Самые высокооплачиваемые сферы на рынке труда в Петербурге: «Высший менеджмент», «Добыча сырья», «Информационные технологии» и «Строительство». Эти данные приведены за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го по данным hh.ru.

Рост вакансий на удаленке продолжается. Дистанционная работа — важная тенденция 2020 года, которая перетечет и в следующий год. В целом по России продолжится интерес к IT-специалистам и психологам. В 2020-м активный рост количества вакансий психологов составил 26% по сравнению с прошлым годом.