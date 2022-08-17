Спрогнозирован уровень безработицы в 2022 году

Безработица в России останется на уровне 2021 года. Минэкономразвития ожидает, что показатель составит 4,8%. Об этом написал РБК со ссылкой на знакомого с ситуацией федерального чиновника.

По словам собеседника, ведомство прогнозирует, что в среднем за 2022 год уровень безработицы составит 4,8%. Раньше речь шла о 6,7%. При этом в 2023 году Минэкономразвития ожидает рост безработицы до отметки 5,2%.

«Безработица будет носить ярко выраженный структурный и территориальных характер, и в какой-то промежуток времени, скорее всего, возникнет ситуация сочетания дефицита рабочей силы в одних отраслях и регионах, и безработицы — в других отраслях и регионах», — отметил чиновник.

Он добавил, что повышенный уровень безработицы будет наблюдаться не очень продолжительное время. К концу 2023 года показатели придут в норму. В 2024 году безработица ожидается на уровне 4,6%, а в 2025-м значение опустится до 4,5%. Согласно данным Росстата, сейчас цифры по безработице в России находятся на историческом минимуме — 3,9%.