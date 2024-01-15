Общество 15 января 2024, 11:47 Спрятавшего митингующих в московском храме священника отправили в Испанию Спрятавшего митингующих в храме иеромонаха Иоанна отправили из Москвы в Испанию РИА «Новости»

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Иеромонах Иоанн (Джованни Гуайта), клирик храма святых Космы и Дамиана в Шубино, уедет из Москвы и продолжит служение в храме Преображения Господнего в испанском городе Эстепона. В 2019 году он помог укрыться от сотрудников ОМОН участникам митинга на Тверской улице. О переводе священнослужителя сообщила президент фонда «Православная инициатива» Елена Зеленова.

По информации издания «РБК», в июле 2019 года иеромонах Иоанн Гуайта пришел на помощь участникам протестов на Тверской улице в Москве. Митингующие, спасаясь от задержания, начали прыгать через высокое ограждение храма. Иеромонах вместе с другими служителями помогли более чем сотне человек. По словам священника, они сделали это, чтобы уберечь людей от травм.

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Спустя несколько месяцев, в сентябре 2019 года, Гуайта примкнул к группе священнослужителей, подписавших открытое письмо в поддержку фигурантов московских протестов. В этом письме священники призвали пересмотреть судебные приговоры, вынесенные активистам, и назвали назначенные им тюремные сроки неправомерными.

Джованни Гуайта родился в 1962 году в Италии. Он обучался на филологическом факультете Женевского университета и продолжил образование во Флорентийском богословском институте. В 1985 году он приехал в СССР на стажировку, а после остался жить в Москве и преподавать в МГЛУ и РГГУ.

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