Справку о трудовой деятельности можно будет получить в МФЦ

Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах страны. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован на сайте правительства России. Теперь получить эту справку можно будет не только в ПФР, но и любом отделении МФЦ.

«Подписанным постановлением перечень государственных услуг, которые предоставляются по принципу „одного окна“ в МФЦ, дополнен новой: „Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете“», — сказано в постановлении.

Пенсионный фонд продолжит выдавать справки о трудовой деятельности. Как и в МФЦ, заявитель сможет получить ее в любом отделении вне зависимости от места жительства или места пребывания.

Принцип «одного окна» позволяет максимально упростить процедуру получения документов. Чтобы получить ту или иную услугу, человек должен обратиться в одну инстанцию.