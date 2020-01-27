Справку о трудовой деятельности можно будет получить в МФЦ
Документ опубликован на сайте правительства России. Теперь получить эту справку можно будет не только в ПФР, но и любом отделении МФЦ.
«Подписанным постановлением перечень государственных услуг, которые предоставляются по принципу „одного окна“ в МФЦ, дополнен новой: „Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете“», — сказано в постановлении.
Пенсионный фонд продолжит выдавать справки о трудовой деятельности. Как и в МФЦ, заявитель сможет получить ее в любом отделении вне зависимости от места жительства или места пребывания.
Принцип «одного окна» позволяет максимально упростить процедуру получения документов. Чтобы получить ту или иную услугу, человек должен обратиться в одну инстанцию.