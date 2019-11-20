Справки станут электронными. ГИБДД получит данные о россиянах от Минздрава

Правоохранители опубликовали проект изменений в законы «О безопасности дорожного движения», «Об охране здоровья граждан», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Согласно нововведениям, будут ужесточены правила прохождения водительских медкомиссий и получения медицинских справок.

Запойных — мимо руля. Тест на хронический алкоголизм окажется бесполезным в России Подробнее

Медсправка превратится в электронный документ, заверенный усиленной электронной подписью. Впрочем, желающие смогут получить на руки и бумажный вариант врачебного вердикта. При этом данные о всех обследованиях, обо всех выданных заключениях и справках отправят в единую электронную систему хранения данных. Системой будет управлять Минздрав. При этом если справка пропадет из базы, водительские права тоже станут недействительны.

Все детали процедур и информационного обмена между ведомствами будут описаны в постановлении правительства России, уточнил сайт «Коммерсант». Соответствующий закон должен вступить в силу 1 июля 2022 года.

Продолжавшиеся межведомственные споры, кстати, со стороны Минздрава были оправданы врачебной тайной. Но похоже, и это разногласие удалось преодолеть. В ГИБДД пообещали не посягать на святое, а довольствоваться простой констатацией факта: годен конкретный водитель к управлению транспортным средством или нет.

«Имеют место многочисленные факты наличия у водителей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, документов на управление транспортными средствами», — пояснили в дорожной полиции.

«Идея правильная, но черт кроется в деталях. Приемлем вариант, если в этих электронных медсправках будут данные лишь о том, что гражданин годен или не годен к вождению. Но если ГИБДД будет получать сведения о диагнозах без согласия человека, это неправильно. Такая информация может быть использована против человека», — прокомментировал законопроект завкафедрой медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета нарколог Владимир Менделевич.

Процедура медицинского освидетельствования, к слову, вот-вот изменится. Начиная с 22 ноября вступают в силу изменения в приказ Минздрава № 344н. Автолюбители будут проходить новый вид теста на определение в крови маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер.