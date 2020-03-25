Справки от психиатра перестали выдавать в Сургуте из-за коронавируса

«Проведение профилактических мероприятий приостановлено до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Юрист и руководитель АНО «Югорский советник» Алексей Редькин рассказал, что эта мера негативна скажется на многих людях. «Справка из ПНД необходима при трудоустройстве на работу, получении или замене водительских прав, разрешении на ношение и хранения оружия», — объяснил он.

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский не дал никаких комментариев по этому поводу.