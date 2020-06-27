Справки об отрицательном тесте на коронавирус отменили для отдыхающих в санаториях России

Россиянам, которые приезжают на отдых в санатории, больше не нужна справка об отрицательном тесте на коронавирус. Однако все должны показать заверенную медиками справку, что не контактировали с больными COVID-19.

Сайт Роспотребнадзора опубликовал отредактированную версию рекомендаций по работе санаториев. В документе нет требований к справкам по результатам теста.

Согласно измененным требованиям, россияне, которые собрались в санаторий, за три дня до въезда (не позднее) должны оформить справку о том, что не контактировали с инфицированными на протяжении двух недель. Без этой бумаги отдых не состоится.

В номера будут селить по одному или два человека. Это правило не будет распространяться только на семьи и людей, которые вместе живут. Роспотребнадзор разрешил групповые процедуры, но с соблюдением социальной дистанции.

Жители России после снятия ряда ограничений, которые ввели в конце марта из-за пандемии коронавируса, теперь снова могут ездить на курорты на отдых. Ситуация с коронавирусом стала стабилизироваться в начале лета. Медики каждые сутки выявляют все меньшее число случаев заражения 2019-nCoV. Всего с начала пандемии в России выявили 627 646 случаев COVID-19. От последствий заражения инфекцией умерли 8969 человек.