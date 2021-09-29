Справки о болезни ребенка добавили в электронные медкарты в Москве

Москвичи с электронными медицинскими картами теперь могут получить онлайн справки о болезни своих детей. Ранее форму 095/у в цифровом виде могли выдать только врачи в школах и детсадах.

Эти справки можно в новом разделе медкарты «Мои справки» на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Ранее самая востребованная справка по форме 095/у была доступна в цифровом виде только врачам и медработникам в городских школах и детсадах. Теперь же мы открыли доступ к этим справкам и родителям», — подчеркнула она.

По ее словам, благодаря этому документы не потеряются и будут храниться в электронной медкарте, родители смогут при необходимости их быстро распечатать их или отправить онлайн в спортивные секции или частные детские сады и школы.

В разделе «Мои справки» уже есть справки по болезни детей, которые московские поликлиники выдали с конца 2020 года.

В августе поликлиниках города также заработал цифровой паспорт участка, в котором отражается информация по участку в целом и по каждому пациенту отдельно, сообщала газета «Известия».