Способы работы в новых реалиях обсудят на Шестом Национальном рекламном форуме | 360°

Общество 03 ноября 2022, 16:31 Способы работы в новых реалиях обсудят на Шестом Национальном рекламном форуме Национальный рекламный форум

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Активное присутствие бренда в информационном поле с использованием различных медиа, особенно в неопределенных экономических реалиях, стоит рассматривать как знак уверенного присутствия компании на рынке. Задача агентств остается прежней: предложить наиболее эффективные и релевантные каналы для продвижения. В связи с этим в период с 10 по 11 ноября спикеры шестого Национального рекламного форума(НРФ’6) обсудят новые рекламные возможности традиционных и цифровых медиа, а также работающие контентные стратегии.

Работа в новых реалиях

В течение нескольких лет на контент профессиональных медиа, с одной стороны, влияли блогеры, с другой — происходили глобальные изменения в трафикогенерирующих средах. Для части игроков рынка такие вызовы стали фатальными. Несмотря на это, некоторым удалось освоить новые возможности. На это, среди прочего, повлияло удержание высокой планки качества поставляемого контента.

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Во время работы форума все желающие смогут посетить лекции от представителей контент-площадок в рамках сессии издательского дома Independent Media. Они расскажут о новом векторе развития в нынешних реалиях. Ее модератором выступит Андрей Ходорченков (Independent Media), Илья Овчаренко (продюсер Wylsacom), Никита Юкович («Тинькофф Журнал»), Ринат Низамов (Дзен), Мария Пчелкина («Лайфхакер» и «Горящая Изба»). Дополнит программу НРФ’6 авторская сессия « Challenge accepted: как медиа будут решать задачи брендов в 2023 году», «Лайфхакер», где приглашенные медиаменеджеры подведут итоги года и поделятся полезными бизнес-инсайтами на будущее.

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С приходом новых экономических и социальных реалий интерес к паблишерам не ослабел, а, наоборот, усиливается не только со стороны аудитории, которая видит в изданиях один из основных ресурсов для получения информации, но и со стороны брендов, которые стремятся воспользоваться уровнем доверия читателей и решить бизнес-задачи. Модератор — Александр Фомин («СберСеллер») Владимир Тодоров («Лента.ру»), Андрей Цыпер (Rambler&Co), Максим Иксанов (News Media (Mash, Life, Shot, Super)), Александр Цыпкин (эксперт по стратегическим коммуникациям, писатель), Анжелика Сулхаева («Комсомольская правда»), Наталья Веснина (Independent Media), как изменились интересы аудитории изданий и как предпринимателям с ними взаимодействовать во время сессии генерального партнера НРФ’6 — сейлз-хауса «Сберселлер» «СМИ и бизнес: как в эпоху перемен сохранить brand safety и выполнить KPI?».

Эффективность рекламных кампаний

Общее влияние традиционных медиаплощадок на эффективность рекламных кампаний является важной частью экспертных оценок. Так, разница в доле бюджетов на рекламу между онлайн и печатными медиа незначительна, и составила 3% в пользу digital. Согласно опросу NMi Group и АКАР, проведенному в августе 2022 года, среди традиционных каналов коммуникации лидерами остаются — наружное и ТВ-размещение, а замыкают ТОП-3: радио и indoor. Специально для деловой программы НРФ’6 холдинг NMi Group презентует исследование об ожиданиях участников рынка на 2023 год в рамках авторской сессии, чтобы более подробно рассказать, в каком направлении смотрят локальные рекламодатели и агентства.

Механизмы и алгоритмы вчерашнего дня не работают — именно поэтому нужно искать новые решения, эффективные в турбулентном времени. В рамках ТВ-саммита НРА и партнеры обсудят влияние перестройки потребительского рынка на состав рекламодателей и предложение селлера, особенности построения эффективного диалога медиа и рекламодателей с государством, а также какую роль в росте и формировании новых российских брендов играет телереклама. Модератор дискуссии: Алексей Толстоган, генеральный директор НРА.

Новый медиамир

Классическое ТВ входит в фазу активной цифровизации, развитие специальных интернет-сервисов для зрителей позволяют рекламодателям работать с новыми форматами таргета. Дискуссию в рамках сессии Advanced TV будут модерировать Александра Стрелкова (ИВИ) и Наталья Исангулова (сейлз-хаус «Газпром-медиа»), которая объединит представителей крупных сетевых агентств, рекламодателей, технологических платформ и ТВ-операторов для обсуждения важных конъюнктурных процессов и основных прогнозов по сегменту.

Цифровые каналы формируют уникальную среду контентных возможностей, создавая новые условия для построения взаимодействия и медиапотребления.

Сбермаркетинг предлагает посмотреть на каналы коммуникации более технологично: например, узнать механику ТВ на основе big data. Главная задача авторской сессии маркетингового партнера НРФ’6 ответить на вопрос: как увеличить эффективность отдачи в рекламу?

«С полной уверенностью можно сказать, что мы оказались в новом медиамире. Неизменным остается одно: рекламодатели по-прежнему стремятся эффективно решать бизнес-задачи, запускать рекламные кампании, гибко управлять ими и точно оценивать их результаты. На сессии „СберМаркетинга“ мы поговорим о том, как работать с привычными и новыми инструментами в изменившихся условиях. Наши темы для обсуждения? Площадки, которые сейчас особенно быстро развиваются. Важные изменения в направлении программатик-рекламы. Управление репутацией бренда. Мы также обсудим, как повысить эффективность маркетинговых инвестиций с помощью традиционных медиаканалов, таких как ТВ и радио», — сообщила модератор дискуссии Анна Ветринская, директор агентского направления СберМаркетинга.

Перемены затронули и радиокоммуникации. В рамках деловой программы, участники комитета радио АКАР — Юлия Андрюшова («Газпром-медиа Радио»), Екатерина Ерошкина (ЕМГ), Станислав Дрога (ГК «Выбери Радио») и Павел Мордаев (Mediascope) и другие расскажут о том, какие аудиторные константы и изменения существуют в сегменте, прокомментируют поведение клиентов. Как и для многих экспертов рекламного рынка, НРФ’6 станет той площадкой, где игроки радио-сегмента попытаются ответить на вопрос «Что будет дальше?».

Падение влияния соцсетей

На фоне сокращения влияния социальных сетей и падения интереса аудитории к телесмотрению, аудитория прессы растет, как считают в Гильдии издателей периодической печати (СППИ ГИПП). Этот эффект достигается благодаря преимуществам: достоверность, доверие, доступность. Приглашенные эксперты расскажут, почему принт — это эффективно.

Аудитория заблокированных социальных сетей сократилась и перераспределилась на другие площадки: наибольший прирост аудитории ощутили Telegram и «ВКонтакте». Помимо ярко выраженной смены активности аудитории и инфлюенсеров, которая прямо влияет на коммуникационные механики, на НРФ’6 будут обсуждать проблемы саморегулирования блогосферы. Зоной для формирования критериев и важных бенчмарков в этом году стали надежность и доверие к лидерам мнений. Участники рекламного рынка убеждены, что бизнес-отношения нуждаются в проработке. У брендов и агентств возникают вопросы относительно открытости и качества услуг инфлюенсеров во время реализации рекламных кампаний. Проработкой данных вопросов на индустриальном уровне займется межассоциационная рабочая группа АБА, АРИР, АКАР, РАМУ. Для участников НРФ’6 будет представлен public talk инфлюенс и рекламных агентств совместно с брендами, где будут озвучены методы профессионального и этического саморегулирования блогосферы, реалии для бизнеса в текущей ситуации и новые направления развития в инфлюенс-маркетинге.

Маркетплейсы претендуют на статус полноценных бренд-медиа, так как сейчас площадки онлайн-торговли расширяют свои возможности, добавляя функции привычных социальных сетей. Сессия «Е-com — территория роста» соберет крупнейших e-com игроков российского рынка, которые поделятся своим видением перспектив рынка, инсайтами потребительского поведения и актуальной аналитикой. В дискуссии примут участие: модератор Виктория Простякова (НРА), Мария Перфилова (E-Promo), Сергей Абрамов (OKKAM) Ирина Суанова (Mediascope), Надежда Мерещенко (OMD Resolution), Яков Пейсахзон (Яндекс)

Новый подход к формированию деловой программы позволил вынести актуальные проблемы медиаканалов и инструментов в отдельный блок. НРФ — это стратегическое индустриальное мероприятие, где профессионалы из разных областей рекламного бизнеса обмениваются только реальным опытом и проверенной экспертизой.