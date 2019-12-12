Способы помочь детям, вовлеченным в судебные процессы, обсудили в Москве

Встреча прошла в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Выступавшие поделились идеями, как облегчить участь ребенка, которому пришлось участвовать в судебных процессах.

«Представляете, даже человек взрослый, который попадает в систему, испытывает стресс. А каково ребенку, если он не может в полной мере отдать отчет происходящему? Поэтому спикеры обсуждали, какие действия должны предприниматься, дабы избежать этого», — сказал директор Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц.

Конференция была приурочена к открытию образовательной программы курса обучения Совета Европы HELP (Human Rights for Legal Professionals) по теме «Дружественное к детям правосудие».

Участники конференции обсудили права детей в судебных системах. Были выдвинуты предложения внедрить программу подготовки ребенка к судебному слушанию. Также выступавшие пришли к мнению, что нужно определить набор требований, обеспечивающих дружественное участие в процессе детей, ставших свидетелями преступления.

Речь шла о нормативах по работе с представителями опеки и попечительства и тренингах со специалистами, которые непосредственно взаимодействуют с детьми.