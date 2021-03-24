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    24 марта 2021, 05:25

    Автоэксперт рассказал простые способы экономии бензина

    Екатерина Шамина

    С повышением тарифов на бензин в России перед жителями встает остро вопрос экономии топлива. Автомобильный эксперт «Прайм» Егор Васильев рассказал небольшие хитрости, которые помогут минимизировать финансовые потери.

    Автоэксперт рассказал простые способы экономии бензина

    Прежде всего эксперт посоветовал при вождении исключить резкие ускорения и торможения.

    «Работа педалью газа должна быть „максимально нежной“, а для этого необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений», — сказал он.

    Передвигаться стоит на минимальных оборотах двигателя, поэтому нужно стараться использовать повышенные передачи. Если в машине коробка — «автомат», то можно выбрать зимний режим, при котором педаль газа будет менее чувствительной, и держать более высокую передачу. Такой способ доступен и летом.

    Информационно-развлекательная система и кондиционер также тратят бензин, поэтому в целях экономии стоит от них отказаться в дороге. Багажник, который стоит на крыше автомобиля и не пользуется популярностью у водителя, тоже лучше снять, посоветовал Васильев.

    «Если и этого недостаточно, то совсем отключаем вентиляцию и ни в коем случае не открываем окна. При открытых окнах автомобиль начинает испытывать дополнительное аэродинамическое сопротивление», — рекомендовал эксперт.

    При вождении водителю нужно учитывать рельеф местности. Специалист отметил, что под горку можно плавно ускоряться, чтобы преодолеть подъем накатом.

    К механическим потерям приводят резкие движения рулем, плавная работа поможет сэкономить бензин.

    Эксперт посоветовал заправляться только на проверенных заправках. Чем качественнее топливо, тем расход его меньше.