Автоэксперт рассказал простые способы экономии бензина

С повышением тарифов на бензин в России перед жителями встает остро вопрос экономии топлива. Автомобильный эксперт «Прайм» Егор Васильев рассказал небольшие хитрости, которые помогут минимизировать финансовые потери.

Прежде всего эксперт посоветовал при вождении исключить резкие ускорения и торможения.

«Работа педалью газа должна быть „максимально нежной“, а для этого необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений», — сказал он.

Передвигаться стоит на минимальных оборотах двигателя, поэтому нужно стараться использовать повышенные передачи. Если в машине коробка — «автомат», то можно выбрать зимний режим, при котором педаль газа будет менее чувствительной, и держать более высокую передачу. Такой способ доступен и летом.

Информационно-развлекательная система и кондиционер также тратят бензин, поэтому в целях экономии стоит от них отказаться в дороге. Багажник, который стоит на крыше автомобиля и не пользуется популярностью у водителя, тоже лучше снять, посоветовал Васильев.

«Если и этого недостаточно, то совсем отключаем вентиляцию и ни в коем случае не открываем окна. При открытых окнах автомобиль начинает испытывать дополнительное аэродинамическое сопротивление», — рекомендовал эксперт.

При вождении водителю нужно учитывать рельеф местности. Специалист отметил, что под горку можно плавно ускоряться, чтобы преодолеть подъем накатом.

К механическим потерям приводят резкие движения рулем, плавная работа поможет сэкономить бензин.

Эксперт посоветовал заправляться только на проверенных заправках. Чем качественнее топливо, тем расход его меньше.