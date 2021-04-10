Способность ревновать хозяев обнаружили у собак

Ученые из Оклендского университета выяснили, что собаки могут по-настоящему ревновать своих хозяев. Исследование появилось в журнале Psychological Science.

Эксперимент проводился с участием 18 питомцев и их владельцев. Добровольцев поместили в две комнаты, в одной из них находился флисовый цилиндр, в другой — реалистичная кукла собаки. В этих комнатах люди должны были общаться и трогать предметы, пока собаки за ними наблюдают.

Тех, хозяев, которые играли с куклой, собаки ревновали. Но питомцы, чьи хозяева играли с геометрической фигурой, не проявляли никаких эмоций.

«Исследования подтвердили то, во что твердо верят многие владельцы собак — собаки проявляют ревнивое поведение, когда их хозяин взаимодействует с потенциальным соперником», — сказала Амалия Бастос из Оклендского университета и ведущий автор статьи.

Эксперимент также показал, что ревность наступает именно из-за взаимодействия, а не просто из-за присутствия сородича.

Эксперты ранее рассказали, что не стоит кормить собаку со стола, поскольку животным подходит не вся еда из человеческого рациона. А еще это может привести к развитию ожирения.