Министр энергетики Александр Новак говорил, что при помощи «Академика Черского» возможно завершить работы по укладке труб газопровода «Северный поток — 2». Тогда судно находилось в порту Находки. После выхода в открытое море трубоукладчик сначала двинулся в сторону Балтики, но после этого резко сменил маршрут. Он обогнул Африку, отправившись в район Канарских островов, после отправился на север Атлантического океана. В воскресенье конечной точкой снова стала Находка с продолжением курса до Калининграда.

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» остановилось после санкций США против предприятий и организаций, которые сотрудничают с Россией в строительстве трубопроводов. В этой связи из проекта вышла швейцарская фирма Allseas, которой принадлежал корабль-трубоукладчик.

В данный момент «Северный поток — 2» построен на 93%. По прогнозам Министерства энергетики, строительство завершат до конца этого года. Сам газопровод состоит из двух ниток, идущих от российского побережья до Германии через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

На этой неделе СМИ сообщили, что оператор проекта Nord Stream 2 AG может попасть под новую директиву Евросоюза о поставщиках газа. По новому документу добывающая газ компания не может владеть трубопроводом, по которому сырье поступает в Европу. Но акционером Nord Stream 2 AG является российский «Газпром».

Участники строительства «Северного потока — 2» еще в январе просили вывести их из-под действия нового документа, так как его приняли после начала строительства. Но немецкие чиновники заявили, что те, кто не успел закончить строительство до мая 2019 года, попадают под новую директиву.