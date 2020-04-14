Способ защитить медиков после контакта с зараженными коронавирусом разработали в России

В России придумали, как защитить медиков после контакта с зараженными коронавирусом. Для этого подобрали комплекс лекарств. Все врачи и медсестры проходят ежедневный обязательный осмотр.

«Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников», — сообщил сайт Минздрава РФ.

Всех медработников, которые контактируют с инфицированными, ежедневно осматривают. Они проходят тест на коронавирус каждую неделю, а в больницах дезинфицируют воздух, поверхности и предметы.

«Защита медперсонала — это обязанность и важнейший приоритет для всех руководителей медицинских организаций», — приводит сайт слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Персонал больниц должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты, а самим медикам необходимо соблюдать меры личной профилактики.

По состоянию на 14 апреля в России выявили 21 102 случая заражения 2019-nCoV. От COVID-19 умерли 170 человек.