    14 апреля 2020, 12:13

    Способ защитить медиков после контакта с зараженными коронавирусом разработали в России

    Андрей Иванов

    В России придумали, как защитить медиков после контакта с зараженными коронавирусом. Для этого подобрали комплекс лекарств. Все врачи и медсестры проходят ежедневный обязательный осмотр.
    Способ защитить медиков после контакта с зараженными коронавирусом разработали в России

    «Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников», — сообщил сайт Минздрава РФ.

    Всех медработников, которые контактируют с инфицированными, ежедневно осматривают. Они проходят тест на коронавирус каждую неделю, а в больницах дезинфицируют воздух, поверхности и предметы.

    «Защита медперсонала — это обязанность и важнейший приоритет для всех руководителей медицинских организаций», — приводит сайт слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Персонал больниц должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты, а самим медикам необходимо соблюдать меры личной профилактики.

    По состоянию на 14 апреля в России выявили 21 102 случая заражения 2019-nCoV. От COVID-19 умерли 170 человек.