Способ увеличить доходы россиян озвучили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев назвал один из способов по увеличению доходов граждан. По его словам, необходимо создавать высокооплачиваемые рабочие места в регионах, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Жигарев подчеркнул, что субъекты не должны субсидироваться за счет федерального бюджета, а зарабатывать сами на себя. Нужно развивать новые инвестиционные проекты и создавать высокооплачиваемые рабочие места. Это единственный выход, при котором люди смогут зарабатывать достойные деньги, добавил он.

Ранее стало известно, что покупательная способность граждан за первое полугодие упала в 64 регионах. Самым бедным регионом оказалась Тува. Самый высокий показатель зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе.