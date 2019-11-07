Способ уничтожить сразу все авианосцы США нашли в России

Если нанести удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе в американском штате Вирджиния, то одним ударом будет уничтожен весь американский флот авианосцев. Эта верфь — единственная в США, где можно строить и ремонтировать корабли такого класса.

Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту можно, ударив по верфи в Ньюпорт-Ньюсе, указал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. По словам эксперта, всего на верфи в Ньюпорте-Ньюсе есть три стапеля, способных принять такие корабли.

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Два стапеля используются для ремонта, а еще один — для постройки. В случае военного конфликта удар по верфи может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении — этого будет достаточно, указала газета «Известия».

По словам эксперта, военный флот США тем временем не становится сильнее. Средний возраст надводных боевых кораблей США превысил уже 25 лет.