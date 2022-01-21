Способ уменьшить ставку по ипотеке придумали в Минфине

Российские власти нашли способ уменьшить ипотечную ставку. Для этого «Дом.РФ» предоставят доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации. Разработкой законопроекта займется Минфин.

После принятия закона доступ к кредитным историям заемщиков получит Единый институт развития в жилищной сфере («Дом.РФ»), сообщила газета «Известия». Секьюритизация кредитного портфеля подразумевает процедуру выпуска ценных бумаг, с помощью которой банки могут разморозить часть средств и снизить нагрузку на капитал.

Сейчас этот инструмент тоже работает, но у «Дома.РФ» нет возможности посмотреть кредитные истории заемщиков. Отсутствие доступа к информации не позволяет институту оценить риски по ипотечным облигациям.

«Доступ единого института развития в жилищной сфере к кредитным историям в целях проверки их при проведении сделок секьюритизации позволит прежде всего повлиять на снижение расходов на секьюритизацию и повышение скорости проведения таких сделок», — пояснили в Минфине.

Министерство должно разработать законопроект, который откроет «Дому.РФ» доступ к информации. В конечном итоге такая мера сделает ипотеку более доступной для заемщиков.