Способ стабилизировать цены на социально значимые товары нашли в России | 360°

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Способ стабилизировать цены на социально значимые товары нашли в России

«Известия»: сроки оплаты поставок социально значимых продуктов предложили изменить в РФ

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Российский бизнес предложил изменить сроки, в которые ретейлеры должны заплатить поставщикам за социально значимые продукты. Предложение, как сообщили «Известия», поступили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

По закону о торговле, срок годности влияет на время оплаты продуктов. За скоропортящиеся товары с поставщиками нужно рассчитываться в течение восьми дней с момента получения заказа. Если срок годности продукции составляет до 30 суток, то заплатить необходимо не позднее 40 дней. Ко второй категории оплаты относится также алкоголь.

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Сроки необходимо сократить вдвое, считает источник издания в отрасли.

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Сокращение времени расчетов с поставщиками может притормозить подорожание производства продуктов питания, считает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Он указал, что на сегодня некоторые ретейлеры задерживают оплату. Поставщикам приходится кредитоваться и это вызывает рост себестоимость продукции.

Если эта инициатива получит одобрение властей, то, вероятно, нужно будет внести поправки в закон о торговле, отметил представитель одного из крупнейших поставщиков.

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