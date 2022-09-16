Способ стабилизировать цены на социально значимые товары нашли в России | 360°

Общество 16 сентября 2022, 05:58 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Способ стабилизировать цены на социально значимые товары нашли в России «Известия»: сроки оплаты поставок социально значимых продуктов предложили изменить в РФ Pxhere.com

Читать 360tv в

Российский бизнес предложил изменить сроки, в которые ретейлеры должны заплатить поставщикам за социально значимые продукты. Предложение, как сообщили «Известия», поступили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

По закону о торговле, срок годности влияет на время оплаты продуктов. За скоропортящиеся товары с поставщиками нужно рассчитываться в течение восьми дней с момента получения заказа. Если срок годности продукции составляет до 30 суток, то заплатить необходимо не позднее 40 дней. Ко второй категории оплаты относится также алкоголь.

Реклама

Сроки необходимо сократить вдвое, считает источник издания в отрасли.

Реклама

Сокращение времени расчетов с поставщиками может притормозить подорожание производства продуктов питания, считает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Он указал, что на сегодня некоторые ретейлеры задерживают оплату. Поставщикам приходится кредитоваться и это вызывает рост себестоимость продукции.

Если эта инициатива получит одобрение властей, то, вероятно, нужно будет внести поправки в закон о торговле, отметил представитель одного из крупнейших поставщиков.

0 0 0 0 0 0