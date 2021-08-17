Мошенники нашли новый способ обмана россиян

Мошенники попытались собрать с жителей Ярославской области деньги якобы на замену лифтового оборудования от имени регионального фонда капитального ремонта. Подобные схемы не новы — в прошлом году они уже «испытывались» в других российских регионах.

В многоквартирных домах Ярославской области появились объявления якобы от имени регионального фонда содействия капитальному ремонту. Жителям дома предписывают на общем собрании принять решение о замене лифтового оборудования, а также уведомляют о «необходимости сбора дополнительных средств на эти цели».

Но как заявили в самом фонде капремонта, региональный оператор не имеет к подобным объявлениям никакого отношения.

К подобным схемам мошенники прибегали и раньше, еще в начале пандемии, но в других регионах. Например, в Кировской области злоумышленники пытались проникнуть в квартиры под предлогом замены счетчиков, проведения капитального ремонта системы водоснабжения или отопления, осмотра оконно-балконных блоков, а также другого общедомового имущества. В Москве мошенники ходили по домам, в которых запланирован капитальный ремонт, и требовали деньги за замену труб и сантехники, хотя эти процедуры проводятся бесплатно.

Реальные сотрудники коммунальных служб не могут просить денег при обходе квартир, объяснил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин в беседе с газетой «Известия».

Иногда злоумышленники под видом управляющей организации пытаются выставить лишние квитанции, отметила эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова. Поэтому лучше открыть личный кабинет и проверить начисления, уточнить реквизиты и только после этого производить какие-то платежи.

Без приглашения и предварительной договоренности в квартиру с проверкой могут прийти представители коммунальных служб и специалисты, проверяющие счетчики, предупредил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. По действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени.