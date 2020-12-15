Способ борьбы с матом на видеохостингах предложили в Госдуме

«Ненормативная лексика — это эпатаж, это привлечение внимания, но не мы с этого начинали. Это пришло к нам с Запада. Теперь ненормативная лексика встречается и в художественных фильмах, и в песнях популярных исполнителей», — заметил парламентарий.

Как он считает, интернет-площадки сами должны понимать, что несовершеннолетним зрителям лучше не смотреть видео, в которых используется обсценная лексика. Боярский уверен, что наложить табу на мат будет неверным решением, так как запрещенное привлекает повышенный интерес.