СПОС: как бизнес прислушивается к коренным народам

В рамках 15-й сессии Экспертного механизма ООН по правам коренных народов состоялась дискуссия «Соглашения между промышленными компаниями и коренными народами: опыт применения СПОС и наращивание потенциала». СПОС – процедура свободного, предварительного и осознанного согласия, право коренных народов и общин принимать решения в отношении контроля над хозяйственной деятельностью до того, как она нанесет ущерб традиционным промыслам и занятиям.

Дискуссия была организована Межрегиональной общественной организацией «Объединение коренных малочисленных народов «СОЮЗ» и прошла в онлайн-формате. В обсуждении приняли участие Алексей Цыкарев, член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, Дарио Хосе Мехиа Монтальво, председатель Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, Грегори Гулдин, Президент «Кросс-культурные консалтинговые услуги», Тунга Рай, национальный координатор Федерации коренных национальностей Непала. Кроме того, об опыте проведения процедуры СПОС со стороны бизнеса рассказал руководитель региональных программ компании «Норникель» Василий Захаров, а деталями процесса поделился Игорь Ямкин, председатель Совета представителей жителей поселка Тухард, где размещены объекты «Норникеля».

Экспертный механизм ООН по правам коренных народов сейчас одна из немногих площадок на международной арене, где налажен конструктивный диалог с участием российских участников. Данное параллельное мероприятие стало продолжением мероприятия КМНСОЮЗ, проведенного на полях 21-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, где была отмечена необходимость наращивания потенциала и знаний внутри промышленных компаний, в целях лучшего соблюдения ими международных стандартов и прав коренных народов. Что же главное в процедуре СПОС — установление диалога или достижение соглашения? Является ли отсутствие государственных директив существенным препятствием для бизнеса? Какие знания и какой опыт приобретают компании в ходе проведения процедуры СПОС? Эти и другие вопросы обсудили эксперты во время сессии.

«Законодательство имеет решающее значение для того, чтобы предпринимательская деятельность, оказывающая влияние на общины коренных народов, осуществлялась в соответствии с обязательством соблюдать права человека и охранять окружающую среду», — отметил член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев. — «При этом есть тенденция в ряде социокультурных регионов, когда коренные народы и компании напрямую заключают соглашения между собой».

Одним из примеров такого соглашения стало свободное предварительное осознанное согласие жителей посёлка Тухард, полученное компанией «Норникель» в 2022 году. Поселок располагается в 76 километрах от арктического порта Дудинка у основания полуострова Таймыр. Тухард был основан в 1970-х годах для строителей «Норильскгазпрома» рядом с ненецким поселением. С течением времени поселок стихийно разрастался и превратился из вахтового в постоянный. При этом поселок расположен в санитарно-защитной зоне производственного предприятия. По российским законам постоянное проживание в таких зонах не допускается, и компания предложила жителям Тухарда принять участие в процедуре СПОС.

«Изначально была концепция, что компания построит качественный, хороший, современный посёлок, в нём будут хорошие условия для жизни и сопутствующая инфраструктура. Вроде бы компания делает всё возможное, чтобы улучшить жизнь коренных народов, какие согласования здесь должны быть? Тем более в 2017 году был сход, где администрация района вместе с жителями подписала протокол, что они согласны на переезд. Но мы провели социологическое исследование и выявили ситуацию, что жителей есть определенные сомнения и опасения», — рассказал во время дискуссии руководитель региональных программ компании «Норникель» Василий Захаров. — «И мы инициировали процедуру СПОС. Процесс шёл 5 месяцев, начался в октябре 2021 года и закончился подписанием соглашения в марте текущего года. В рамках этого процесса произошло много изменений и в отношениях жителей Тухарда к компании, и в понимании компанией взаимоотношений с коренными народами».

В первую очередь было получено согласие жителей Тухарда на участие в процедуре, а также был избран совет представителей Тухарда, специального представительного органа. Особое внимание было уделено возможности участия в консультациях жителей тундры, которые не живут в посёлке, но для которых он является важным центром.

В ходе трёх раундов переговоров, консультаций между переговорами с лидерами мнений, Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера и омбудсменом по правам коренных народов, были выработаны условия, на которых жители Тухарда дали согласие на переезд. В мероприятии принял участие глава Совета представителей Тухарда Игорь Ямкин. Он дал комментарии о содержании договорённостей и правах жителей Тухарда в рамках процедуры и после ее завершения.

«Мы представляли коллективные интересы не только жителей Тухарда, но и кочующих оленеводов, которые тесно связаны с посёлком», — подчеркнул ненец Игорь Ямкин, — «Совет передавал компании предложения по инфраструктуре, чтобы наша жизнь была комфортной и достойной».

Из нескольких альтернатив было выбрано место, куда переедет посёлок, определены победители архитектурного конкурса, выбраны материалы для строительства, утверждена инфраструктура посёлка, в том числе учтены потребности оленеводов, а также решены другие вопросы.

«Мы хотели бы пригласить всех через несколько лет к нам в гости, когда будет построен новый поселок Тухард», — добавил коренной житель Тухарда Игорь Ямкин в завершение своего выступления.

Другие эксперты поговорили о необходимости структурирования процессов коммуникации между коренными народами, бизнесом и государством. Президент компании «Кросс-культурные консалтинговые услуги» Грегори Гулдин представил свой доклад «Новая парадигма участия коренных народов в проектах развития», а Тунга Рай, национальный координатор Федерации коренных национальностей Непала, рассказал о кейсе, который состоялся в его стране, и поблагодарил организаторов за возможность обменяться опытом и идеями, которые позволят улучшить жизнь коренных народов мира.