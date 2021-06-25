Суд разрешил урегулировать досудебные споры в мессенджерах

Верховный суд разрешил в некоторых случаях урегулировать споры в досудебном порядке через мессенджеры, электронную почту, а также соцсети, но только если такой порядок коммуникации был предусмотрен в договоре, или если обе стороны и до этого вели переписку в Сети.

Согласно законодательству РФ, есть ряд споров, по которым обязательно соблюдение досудебного порядка. Другими словами, истец может обращаться в суд только, если до этого он попытался договориться с ответчиком. К примеру, отправив ему по почте свою претензию, сообщила газета «Известия».

Чаще всего досудебный порядок осуществляется посредством отправки другой стороне заказного письма через Почту России или курьером, отметил юрист Кирилл Чернявский.

Поскольку сейчас развиваются мобильные технологии, пленум позволил сторонам сделать то же самое в электронном виде, если в договоре это предусмотрено.

Однако, как пояснил Чернявский, остается не совсем понятным, примет ли даже после постановления пленума суд скриншот переписки, который будет заверен только печатью организации, или для этого все же придется обращаться к нотариусу. При этом он добавил, что это может и не понадобиться, если вторая сторона не оспаривает факт отправки письма.