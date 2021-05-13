Споры россиян с онлайн-магазинами перенесут на госуслуги

Все конфликты покупателей с интернет-магазинами захотели перенести на госуслуги. Решать проблемы на этой платформе предложила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Инициативу на рассмотрение уже отправили в Госдуму.

Правительство в конце марта внесло в Госдуму поправки в законы, которые вводят новый инструмент решения споров покупателей и интернет-магазинов. Если в договоре прописана возможность решать ситуацию на госуслугах, то стороны могут использовать платформу.

АКИТ предложила изменить документ, обязав решать спорные моменты только на сайте госуслуг, сообщила газета «Известия». Президент ассоциации Артем Соколов отметил, то решать конфликты в досудебном порядке должны иметь возможность обе стороны. Он пояснил, что перевод процесса на госуслуги позволит сделать решение спора максимально прозрачным. В итоге станет более эффективной борьба с мошенниками.

«Новый инструмент решения конфликтов на госуслугах значительно упрощает и ускоряет сам процесс разрешения споров и для потребителей: все проблемы решаются в „одном окне“ и без длительного ожидания, хождений в суд», — подчеркнул Соколов.

Ассоциация отправила письмо с изложением своей идеи председателю профильного комитета ГД по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергею Жигареву.