Спортсмен-экстремал отправился в экспедицию по льду Амурского лимана

Спортсмен-экстремал Максиме Харченко отправился в экспедицию по льду Амурского лимана. Ему предстоит пройти 250 километров от Николаевска-на-Амуре до Петровского зимовья в заливе Счастья и обратно, написал сайт kp.ru.

«Надеюсь завершить то, что мне не удалось во время прошлой экспедиции — дойти все-таки до Петровской косы. Летом я не дошел до нее 24 километра, потому что путь мне преградили сильнейшие течения между островами. Очень хочу дойти до штаба Невельского», — поделился Харченко.

Уточняется, что мужчина отправился в поход на сноукайте. Огнестрельного оружия он с собой не брал. Как считает экстремал, оно отделяет человека от природы и усыпляет древние инстинкты. Максим уверен, что люди имеют все для выживания в агрессивной среде. У него при себе только охотничий нож.

Пока спортсмен не загадывает, сколько времени продлится его путешествие. Он лишь поставил цель пройти весь запланированный маршрут.