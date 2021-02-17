Спорткомплекс с ледовой ареной и залом акробатики построят в Петербурге

Глава администрации Калининского района Санкт-Петербурга Василий Пониделко сообщил, что в городе появится новый спортивный комплекс с большой ледовой ареной, написал сайт «Петербургский дневник».

Комплекс появится в районе пересечения Фаворской и Гжатской улиц к концу будущего года.

«Этот объект уже есть в адресной инвестиционной программе городского Комитета по строительству», — уточнил он.

Представители Комитета по строительству Петербурга отметили, что проект объекта уже готов. Комплекс представит из себя двухэтажное здание площадью более 6,4 тысячи квадратных метров. Здесь будет ледовая арена 30 на 60 метров с трибунами на 250 зрителей.

Предусмотрены удобства для маломобильных групп населения. Также в здании будут находиться залы силовой подготовки, акробатики, хореографии и буфет.