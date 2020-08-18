Спорткомплекс с двумя ледовыми аренами построят в столичном районе Куркино

«В нем заработают две ледовые арены (28 на 60 метров и 28 на 56 метров), предназначенные для игр Ночной хоккейной лиги, занятий школы по обучению игре в хоккей и фигурному катанию», — процитировал главу Департамента градостроительной политики города Сергея Левкина сайт газеты «Вечерняя Москва».

В центре разместят катки, а также хореографический и тренажерный залы. В здании будут детская и судейская комнаты. Помимо прочего, проект предусматривает VIP-ложу и балкон с местами для гостей. В целом площадь «Сталкера» будет составлять 10 тысяч квадратных метров.

К строительству объекта приступят в конце лета нынешнего года.