Спорткомплекс с бассейном построят в Бибирево

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в районе Бибирево идет строительство спорткомплекса с бассейном. Чиновника процитировало ИА НСН.

«Основные строительные работы на объекте завершатся к концу года и район Бибирево обретет новый современный спорткомплекс, оформленный в соответствии с актуальными архитектурными тенденциями, сочетающий в себе все самые важные спортивные направления, современное оборудование и главное — обеспечивающий возможность жителям столицы беспрепятственно заниматься спортом», — подчеркнул Загрутдинов.

По данным информагентства, проект предполагает возведение трех-четырехэтажного здания бассейна с техническим этажом и подвалом. В комплексе планируется разместить тренажерный и игровой универсальный зал. При спортивных залах будут раздевалки с санузлами и душевыми, а также инвентарные и тренерские.