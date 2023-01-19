Общество 19 января 2023, 18:57 Спорткомплекс с бассейном появится в ямальском поселке Харп в этом году

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Новый современный спортивный комплекс с бассейном появится в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил сайт «Север-пресс».

Отмечается, что открытие спортивного учреждения будет приурочено к 55-летию поселка, которое жители Харпа отметят в этом году.

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На базе новых объектов создадут спортивную школу, благодаря чему ребята смогут заниматься плаванием, баскетболом, волейболом и мини-футболом.

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