Общество 01 декабря 2022, 15:36 Спорткомплекс площадью в шесть тысяч квадратов построят в Раменках к 2023 году

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Спортивный комплекс с бассейном построят в московских Раменках к следующему году. Об этом сообщил руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов «Национальной службе новостей».

По словам руководителя, площадь спорткомплекса будет составлять порядка шести тысяч квадратных метров. Для жителей Раменок станут доступны занятия борьбой, танцами, боксом. Также посетители комплекса смогут посещать бассейн и тренажерные залы.

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Отмечается, что в данный момент завершено строительство и возведение четвертого этажа здания.

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